"U Cluj nu e echipa de liga a 3-a. Vreau sa batem in toate meciurile in minutul 94!" Ce a spus Steliano Filip dupa calificarea lui Dinamo

Steliano Filip e bucuros dupa victoria de la Cluj. Dinamo ramane in lupta pentru castigarea unui trofeu.

Filip ii lauda pe fanii Universitatii si spune ca atmosfera de pe Cluj Arena l-a impresionat.

"Pentru noi, Cupa e un obiectiv. U Cluj nu cred ca e o echipa de liga a 3-a. Am fost mai inspirati la penalty-uri, important e ca am castigat. U ne-a pus probleme, dar nu mai conteaza. Nu ma mai intereseaza criticile, imi doresc sa bat in fiecare meci in minutul 94, daca se poate. Nici in liga 1 nu vad atmosfera ca aici, la Cluj. Fanii lui U Cluj sunt fantastici, bravo lor, imi doresc sa ajunga repede in prima liga!", a spus Steliano Filip la PRO X.