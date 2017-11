Timisoara vrea razbunare: "Vrem revansa dupa umilinta din campionat!" De ce crede Ionut Popa ca nu vor fi prelungiri

Popa de la Timisoara da scris ca nu vor fi prelungiri la meciul de cupa cu stelistii, joi de la 21:30, la PRO TV. Stelistii ii dau dreptate si vor sa castige ca in campionat, cu 7-0.

Popa le cere timisorenilor sa fie barbati si sa-i elimine pe stelisti din Cupa.



"Sa-si ia o revansa fata de umilinta la care am fost supusi in campionat. Eu daca as fi jucator asa as face" a spus Ionut Popa.

Anul trecut, stelistii s-au oprit in optimi. Mioveni i-a eliminat la penalty-uri.



"Noi nu ne pregatim pentru 11 metri. Jocul se va decide in primele 90 de minute. Va fi frig si toata lumea o sa joace repede sa se incalzeasca" a mai spus Popa.