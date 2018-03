Stelistul pentru care meciul de la Sibiu a fost ULTIMUL! Alti doi oameni, pe lista neagra a lui Becali: "Din alt film"

FCSB a fost umilita cu 0-3 la Sibiu, in sferturile Cupei. Gazdele de la Hermannstadt viseaza cu ochii deschisi la cea mai mare performanta din istoria clubului.

Stelistii au suferit o noua umilinta in Cupa Romaniei, dupa ce au mai pierdut de-a lungul ultimilor ani cu Rapid II, Sportul ori CS Mioveni!

Formatia lui Nicolae Dica a fost rapusa cu 3-0 de gazdele de la Hermannstadt, echipa aflata in cursa pentru promovarea in prima liga. Alexandru Pelici a devenit "omul negru" pentru stelisti. Tot el i-a eliminat din Cupa si pe vremea cand o antrena pe CS Mioveni.

La finalul partidei, Gigi Becali s-a declarat mai degraba suparat pe FRF, care i-a pus pe stelisti sa joace in conditiile grele de la Sibiu.

Becali nu a dat glas tuturor nemultumirilor legate de fotbalistii sai, insa cativa dintre ei si-au facut viata si mai grea la Steaua in urma prestatiilor lor.

Artur Jorge, la ultimul meci?

Unul dintre fotbalistii pentru care meciul de la Sibiu ar putea fi ultimul este portughezul Artur Jorge. Cupa Romaniei a fost singura competitie in care fundasul a mai fost bagat in seama, el jucand in 3 meciuri. In campionat, acesta a bifat o singura aparitie, debutul la Steaua, cand si-a dat autogol dupa 13 secunde!

In acest moment, Jorge este ultima varianta pentru apararea Stelei in campionat.

De altfel, el a jucat astazi pe postul de fundas dreapta, acolo unde Dica il are pe Benzar, iar la nevoie poate juca Balasa.

Larie a fost din nou "din alt film"

Un alt jucator care a dezamagit a fost Ionut Larie. Coleg in defensiva cu Artur Jorge, fostul fotbalist al Viitorului si al CFR-ului a avut o prestatie foarte slaba.

In urma cu mai multe saptamani, Becali l-a taxat dur pe Larie: "E din alt film baiatul".

Ovidiu Popescu isi continua forma slaba

Cel de-al treilea jucator pentru care meciul de la Sibiu poate veni cu si mai multe probleme este Ovidiu Popescu. Mijlocasul adus de la Timisoara s-a remarcat in sezonul trecut, atunci cand Becali a si decis sa ii mareasca salariul pentru prestatiile sale bune. In acest sezon, mijlocasul a fost, insa, extrem de slab, intrand "in gura" patronului.