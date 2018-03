SPIDERMAN Balgradean a salvat-o pe Steaua de o RUSINE istorica! S-a AGATAT de plasa si a salvat un gol ca si facut! VIDEO

Cristi Balgradean are parte de un debut nefericit la Steaua.

Portarul adus din vacanta de Steaua ca sa-l inlocuiasca pe Andrei Vlad a incasat 3 goluri de la Hermanstadt in sferturile Cupei Romaniei. Portarul a fost tradat insa de aparare la toate reusitele sibienilor. Mai mult, Balgradean a avut cateva interventii excelente cu care si-a salvat echipa de o rusine usturatoare.



Balgradean a avut interventia meciului in minutul 80, cand s-a agatat de plasa in urma unui plonjon si a reusit apoi sa se redreseze la timp sa sa stopeze sutul unui adversar.