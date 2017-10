SCHIMBARE importanta in Cupa Romaniei! Steaua, cea mai avantajata echipa de modificarea FRF

Dica este antrenorul care beneficiaza cel mai mult de noua regula.

Astazi s-a stabilit tabloul 16-imilor Cupei Romaniei. Steaua va juca impotriva celor de la Sanatatea Cluj, echipa pe care au mai intalnit-o in 2011, Dinamo se va confrunta cu Aerostar Bacau, iar CFR Cluj ii va avea drept adversari pe FC Botosani.

Din aceasta editie, in Cupa Romaniei se va putea folosi si a patra schimbare. Sunt doua reguli care trebuie respectate pentru a putea activa aceasta schimbare bonus. Prima conditie este ca meciul sa intre in reprizele de prelungiri, iar cea de-a doua, primele trei schimbari sa fi fost efectuate in timpul regulamentar de 90 de minute.

Steaua este echipa care poate profita cel mai mult de noua regula. Elevii lui Dica sunt angrenati pe toate cele trei fronturi, campionat, Cupa Romaniei si Europa League, astfel ca antrenorul ros-albastrilor are o 'portita' in plus pentru a-si odihni jucatorii. Cea de-a patra schimbare poate lucra si in folosul fotbalistilor: cei care evolueaza mai putin vor avea o sansa in plus de a-si demonstra calitatile.

PROGRAMUL COMPLET AL 16-IMILOR CUPEI ROMANIEI