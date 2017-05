SCANDAL inainte de returul Cupei Romaniei: "Tertipuri de 2 bani" / "Ceausescu daca traia nu va lasa direct in Liga a 2-a!" Cate bilete primesc fanii Craiovei

Returul Cupei Romaniei, FC Voluntari - CSU Craiova, va fi in direct la Sport.ro joi de la ora 20.30.

Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Scandal intre cei de la CSU Craiova si FC Voluntari. Partida retur din Cupa Romaniei va avea loc pe stadionul celor de la Concordia Chiajna iar cei de la CSU au cerut 2.000 de bilete.

"Celor de la Craiova, daca se tineau de cuvant si ambele meciuri se jucau la Pitesti, joi ar fi fost in tribune 2-3.000 de olteni. Cu reprezentantul celor de la Craiova care a fost la tragerea la sorti am stabilit sa jucam ambele meciuri la Pitesti. Si, dintr-o data, ne-am trezit ca meciul tur s-a jucat la Severin. Va dati seama ca nu puteam sa le oferim un avantaj sa jucam meciul retur la Pitesti si a trebuit sa alegem un stadion cu nocturna. Consider ca acest meci trebuia sa se dispute pe arena noastra" a spus Dan Leasa, directorul general de la FC Voluntari, in direct la Sport.ro

La telefon a intrat si Marcel Popescu: "Noi acum vorbim de numarul de bilete primite nu de locul de disputare. Nu este elegant sa distragi atentia de la un subiect foarte clar si anume numarul de bilete pe care trebuie sa le aloce clubul organizator oaspetilor. Acestea sunt tertipuri ieftine. Asta nu inseamna ca nu il respect pe domnul Dan Leasa insa ma surprinde ca un club care i-a dat numele stadionului lui Anghel Iordanescu se comporta astfel, inducand ca domnul primar a dispus sa nu ne dea bilete. Nici prin cap nu imi trece sa cred ca un primar s-ar expune cu asemenea practici. Cred ca este un tertip de 2 lei folosit de conducatorii de la Voluntari. Nu vreau sa folosesc cuvinte dure, insa trebuie sa punem punctul pe i. Nu este admis un asemenea comportament.



Nu putem sa promitem noi unde se va juca cand Federatia este organizatoare, nu avem terenul nostru. Daca aveam terenul nostru la Craiova cu nocturna atunci eram responsabil cu meciul de acasa. Noi am avut meciul cu Viitorul la Severin anuntat pe Liga Profesionista, schimbat ulterior de LPF pentru Pitesti, nu a fost nicio problema" a spus Marcel Popescu.



"Am oferit cat scrie in regulament, 5% din capacitatea stadionului. Noi am facut 2.800 de bilete si le-am oferit celor de la Craiova 140 de bilete. Stadionul va fi plin, toate biletele s-au vandut" a spus Dan Leasa pentru ca apoi sa inceapa un razboi al declaratilor intre cei doi: "Ceausescu daca traia nu ar fi facut greseala pe care a facut-o Federatia. Sa va dea loc direct in Divizia B. Daca ar fi fost Craiova originala jucam pe National Arena si le dadeam 20.000 de locuri" a spus Leasa. "Sunteti de curand venit, habar n-aveti de istoria Craiovei" a replicat Marcel Popescu.