Sanatatea si-a luat antrenor de la Dinamo pentru meciul cu Steaua din Cupa :) Andone nu sta pe banca: "Mai antrenez doar in strainatate!"

Andone a fost chemat de prietenul lui, patron la Sanatatea, sa-i pregateasca pe jucatorii din liga a 3-a pentru meciul cu stelistii din Cupa.



"Nu stau pe banca, nu cred ca voi mai sta pe banca in Romania. Voi mai antrena, dar probabil in strainatate", a declarat Ioan Andone.



Patronul de la Sanatatea are 53 de ani si ii va cere antrenorului sa-l bage in teren cu stelistii, miercuri de la 20:30, la PRO X.