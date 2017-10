Sanatatea Cluj - Steaua, ProX | Bataie pe bilete la Cluj! Cati spectatori asteapta "virusii" pentru meciul din Cupa

Sanatatea Cluj - Steaua e miercuri seara, de la 20:30, la ProX.

Clujenii asteapta cu interes duelul dintre Sanatatea si Steaua. Patronul "virusilor" asteapta 10.000 de spectatori pe Cluj Arena la partida de miercuri seara.

"Dupa rezultatele din ultimele doua meciuri, elanul ni s-a mai stins. Ne ingrijoreaza ca FCSB a dat 7 goluri in ultimul meci. Noi nu am luat niciodata mai multe de patru de la ei, cum s-a intamplat in 2011. Ne-am dori o revansa, insa nu e usor.

Dar cred ca baietii vor avea o atitudine pozitiva si vom incerca, cu echipa pe care o avem, sa facem fata acestei formatii care e intr-o forma maxima. Nu ne-am dorit un adversar mai slab, intotdeauna am vrut sa picam cu echipe bine cotate. Ar fi extraordinar sa eliminam pe FCSB", a declarat Aurelian Ghisa, in direct la Realitatea FM Cluj.

"Dupa cum am apreciat, credem ca o sa fie peste 10.000 de spectatori. Am luat putin pulsul si in orasele invecinate. Vor veni sustinatorii Stelei in primul rand, iar fanii clujeni vor veni sa vada pentru prima data Sanatatea intr-un meci oficial pe Cluj Arena" - a mai spus Ghisa.

