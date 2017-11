"Sa fim mandri de ceea ce am facut!" Jucatorii lui U Cluj, ferici dupa eliminare. Falub: "Meritam sa castigam inaninte de penalty-uri"

Dorin Goga e bucuros ca U Cluj s-a ridicat la nivelul unui adversar cu pretentii din Liga 1.

Atacantul lui U Cluj abia asteapta ca ardelenii sa revina in prima liga. Pentru acest sezon, U si-a indeplinit obiectivul in Cupa, spune Goga.

"N-am fost inspirati, am avut nesansa in debutul partidei. Am ratat penalty, ni s-au accidentat doi jucatori, a fost greu. Le-am pus mari probleme, cred ca asta ramane. Trebuie sa privim partea buna, suntem mandri de ceea ce am facut azi. Avem un nivel bun, dar la ritm nu ne putem ridica la ceea ce a facut Dinamo. A fost o placere, stadionul aproape plin. Am fost egalii lor, noi suntem in liga a 3-a, dar vreau sa ajungem in liga 1 cat se poate de repede.

Cred ca toti ne-am facut treaba foarte bine. Imi plac meciurile cu stadioane pline, cu suporteri, cu lume care vine alaturi de noi. Pentru noi, obiectivul principal e promovarea in Liga a 2-a. Nu trebuie sa fim suparati, ci bucurosi ca am facut un asemenea meci. Am crezut tot meciul ca mai putem sa marcam un asemenea gol", a spus Goga la PRO X.

"Am facut un meci foarte bun, am fi meritat sa ne calificam inainte de penalty-uri. Noi am avut ocaziile mai clare. Am aratat bine astazi", a spus antrenorul Adrian Falub.