"Puteam sa le dam si 4-0, si 5-0!" Killerii Sibiului au explicat ce s-a intamplat pe teren: "Au venit cu nasul pe sus"

Umilinta incasata de stelisti la Sibiu s-a datorat si faptului ca s-au dus acolo "cu nasul pe sus", spun fotbalistii gazdelor.

Bogdan Rusu si Stefan Blanaru au rapus-o pe Steaua la Sibiul, administrandu-i un incredibil 3-0! La final, cei doi au spus ca victoria se datoreaza si faptului ca oaspetii "au venit cu nasul pe sus".

"Cred ca a fost mai multa dorinta din partea noastra. Ei au venit relaxati si de aceea am putut sa castigam. Noi stiam ca au puncte slabe in aparare, ca nu au viteza funasii lor si am jucat pe contraatac. Puteam sa le dam si 4-0, si 5-0", a spus Bogdan Rusu.

"Am avut determinare, atitudine si cred ca ne-am adaptat mai bine la acest teren, la conditii. Si aseara noi voiam sa jucam, dar terenul a fost impracticabil. Ne-am concentrat 300 la suta, am jucat cu cea mai buna echipa din Romania, ati vazut ce buget au. Noi avem obiectiv promovarea, dar putem sa speram sa castigam Cupa", a spus si Stefan Blanaru.