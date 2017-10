Petrescu, DECLARATII INCENDIARE dupa eliminarea din Cupa: "Daca noi suntem hoti, cei de la Botosani ce mai sunt? Am avut doua goluri, am avut penalty, rosu, tot ce vreti!"

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Dan Petrescu a fost extrem de nemultumit dupa acest rezultat pe brigada de arbitrii si spune ca echipa sa este cea mai dezavantajata din Romania.

"Cand joci la Botosani, orice e posibil. Si cand joci 14 contra 11, e greu. Aveti faze clare. Va puteti uita la ele. Echipei nu am ce sa-i reprosez. A jucat bine, am dominat meciul. Am avut doua goluri, am avut penalty, rosu, tot ce vreti. Am scapat singur cu portarul, tusierul ne-a oprit. Daca ne opresc arbitrii, noi ce sa facem? Suntem cea mai dezavantajata echipa. La Viitorul am avut penalty clar, la Botosani, in campionat am avut clar, azi, la fel. Toata lumea tipa impotriva noastra. Daca cei de la CFR nu vorbesc, vorbesc eu. Arbitrii au castigat meciul impreuna cu adversarii. Daca noi suntem hoti, cei de la Botosani ce mai sunt? Am jucat trei meciuri cu ei si ne-au facut pilaf in trei meciuri. M-am saturat. Poate hotii sunt in alta parte. Suntem arbitrati foarte rau", a tunat Petrescu imediat dupa meci, potrivit DigiSport.

Petrescu este sigur ca in asemenea conditii echipa sa nu are nicio sansa la campionat.

"Nu avem sanse la campionat. Eu am ratat la un campionat mondial. Ce le poti reprosa unor baieti? Eu nu am castigat niciodata ca antrenor la penalty-uri. Sunt ghinionist", a incheiat Petrescu.