Pelici, NASUL Stelei dupa a doua eliminare la rand din Cupa: "Victoria e pentru oamenii care au stat in frig pentru noi!"

Hermannstadt 3-0 Steaua // Alexandru Pelici a reusit a doua victorie la rand cu Steaua in Cupa Romaniei.

Dupa ce a eliminat-o anul trecut la penalty-uri cu Mioveni, Alexandu Pelici a devenit nasul Stelei cu a doua victorie consecutiva, reusita de aceasta data cu Hermannstadt.

Antrenorul dedica victoria suporterilor care au stat aseara in frig pentru echipa, mai ales celor care azi nu au mai putut sa ajunga la stadion.

"Le multumesc celor care au fost langa noi. Le dedicam victoria oamenilor care au fost aseara aici iar azi nu au mai reusit sa ajunga. Le multumim celor care au stat langa noi in frig, le dedicam din suflet aceasta victorie.

Sunt convins ca sunt multi care n-au mai reusit sa ajunga azi, dar le-am oferit acest rezultat, sper sa le produca o bucurie. Am facut un joc bun, stiam ca intalnim o echipa care are o morisca de pase, cu calitate individuala. Am compensat prin daruire, i-am prins pe contraatac, avem doi atacanti care sunt buni pe penetrare.

Trebuie sa fim realisti, au fost momente bune de joc ale Stelei, au fost interventii bune in ultimul moment, partida putea fi relansata. Noi am reusit sa facem spectacol dupa ce Steaua a ramas in 10 oameni. Una peste alta, suntem bucurosi, fericiti, o familie aici la Sibiu. Incercam sa ne facem treaba cat mai bine si sa mergem pe doua planuri, Cupa si campionat, dar obiectivul principal ramane promovarea.

Fiecare echipa care vine aici se gandeste ca suntem de liga a doua, nu ne iau in serios. Meciul care trebuia jucat aseara, poate s-au deconectat de la joc. Cand vii de pe Olimpico si joci la Sibiu pe un teren greu. Aseara s-a luat decizia corecta, in pericol erau si jucatorii nostri, nu doar cei ai Stelei. Pe un teren ca acesta motivatia noastra era clara, in schimb Steaua sunt convins ca nu au fost foarte motivati si conectati la joc.

Motivatia ne-a dus spre succes. Pentru noi a fost o sarbatoare, o oportunitate de a vedea unde suntem in raport cu cei mai buni jucatori din tara. Cu Mioveni am reusit acea calificare la penalty-uri, si acolo am avut baieti inimosi si disciplinati tactic. Dar azi am marcat si am avut mai multe ocazii de gol.

Rusu e un baiat extraordinar, a gasit puterea sa joace, il felicit pentru ce a facut, merita.

Nu prefer pe nimeni in semifinale. Nu mai conteaza. Medias s-a calificat, dar poate fi oricine", a spus Pelici la ProX.