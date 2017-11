Pacionel si Ianis Stoica, titulari cu ACS Poli in Cupa? Dica pregateste surprize uriase pentru maine seara! De ce se bucura Steaua ca legea nu e ca in Germania :)

Steaua n-ar fi avut jucatori suficienti sa bage pe teren daca legea din Germania se aplica si in Romania.

Nicolae Dica pregateste o noua echipa experimentala in partida cu ACS Poli Timisoara care va fi in direct la Pro TV joi seara. Antrenorul Stelei este hotarat sa odihneasca mai multi titulari si sa conteze pe pusti. Astfel Ardelean, Szecui, Pacionel sau Mario Mihai au sanse sa prinda primul 11 al Stelei.

De asemenea, Nicolae Dica se gandeste sa-l foloseasca si pe fiul lui Pompiliu Stoica, Ianis, cel care a devenit la partida cu Sanatatea Cluj cel mai tanar marcator din Europa la 14 ani si 10 zile! Dintre jucatorii mai experimentati au sanse sa intre pe teren din primul minut Pleasca, Achim, Lucian Filip sau De Amorim. Si Dennis Man ar putea fi folosit in conditiile in care a fost suspendat in ultima partida de campionat contra celor de la Astra.

Norocul lui Nicolae Dica ce ii permite sa experimenteze la partida cu ACS Poli Timisoara este ca in Romania nu exista legea "pentru protectia muncii minorilor". In aceasta tara, jucatorii sub 18 ani nu pot evolua inainte de ora 6 dimineata sau dupa ora 8 seara! Este si cazul lui Jann-Fiete Arp, tanarul de 17 ani al celor de la Hamburg ca ar pute arata urmatoarea partida de campionat ce va avea loc vineri de la ora 21.30. Totusi, cei de la Hamburg spera sa obtina o dispensa pentru a-l putea folosi pe Arp, existand in lege posibilitatea unei exceptii in cazul "perfomantelor muzicale, teatrale sau de alt fel", ceea ce ar include si fotbalul.