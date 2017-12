"O sa-l intreb pe Meme ce se intampla cu el! Sunt ingrijorat!" Becali, speriat ca poate pierde zeci de milioane dintr-un singur foc

Timisoara 0-3 Steaua! Echipa lui Dica este ultima formatie calificata in sferturile Cupei Romaniei.

Golofca l-a impresionat pe Gigi Becali in meciul cu Timisoara si s-a salvat. Nu va mai fi cedat in iarna. Patronul Stelei isi pune insa mari semne de intrebare in ceea ce-l priveste pe Florinel Coman.

Jucatorul pe care Becali viseaza sa obtina 100 de milioane de euro nu este in forma asteptata, iar Becali sustine ca va avea o discutie cu staff-ul pentru a afla daca este o problema cu fotbalistul.

"Singurul jucator care m-a ingrijorat este Florinel Coman. O sa-l intreb pe Meme ce se intampla cu el. Pe asta ma bazez, pe talentul lui. Nu ma dezic de faptul ca vreau zeci de milioane pe el. Daca are caracter puternic si e barbat, rezista la presiune si merita zecile de milioane. E posibil sa aiba prea multa incredere in el si sa devina increzut", a declarat Gigi Becali la DigiSport.