"Noi nu credeam ca Voluntari mai are vreo sansa!" Jucatorii Astrei anunta EXODUL dupa ratarea Cupei

E final de ciclu la Astra, anunta Sapunaru dupa infrangerea din finala Cupei.

Cristi Sapunaru spune ca jucatorii Astrei nu credeau ca pot rata Cupa intr-o finala cu Voluntari, care s-a impus la 11 metri in finala de la Ploiesti.

"Ii felicit pe cei de la Voluntari, cu toate ca a fost loterie la penalty-uri. Prima repriza am dominat noi, apoi ei. Ne-am culcat pe o ureche, noi credeam ca nu mai au nicio sansa. Au jucat bine, apoi am jucat noi mai bine in prelungiri, dar fara ocazii de poarta. Au fost multe meciuri, un campionat greu, la sfarsit se vad momentele grele.

E final de ciclu, vor pleca multi jucatori, antrenorul, cred ca e un nou inceput. Edi Iordanescu e prietenul meu, il cunosc de cand aveam 8 ani, dar sa vedem daca vine pentru ca nu e oficial. Ii multumim lui Sumudica pentru tot ce a facut, e pacat ca pleaca, aici se putea face performanta.

El a cladit echipa, a avut noroc de jucatori extraordinari, e normal sa fie sentimental cand se desparte. Eu ma voi aseza la masa cu conducerea, voi face ce este mai bine penru mine si familia mea. Pana acum am lucrat cu sufletul si nu a fost bine pentru mine. Voi lucra cum lucreaza alti oameni", a spus Sapunaru la Sport.ro.