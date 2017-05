"Nici prin cap nu imi trecea" Surpriza uriasa pentru Voluntari! Jucatorii cer sa joace in Europa!

FC Voluntari vor sa joace in cupele europene, chiar daca echipa nu are licenta!





Voluntari s-a impus in finala Cupei cu Astra, spre surprinderea chiar si a jucatorilor lui Claudiu Niculescu. Vasile Maftei a vazut multe si nu se astepta ca Voluntari sa castige Cupa. Acum, cei de la Voluntari spera sa joace in cupele europene.

"E un trofeu important, nici nu ma gandeam, e unul dintre cele mai frumoase trofee, pentru ca e castigat cu o echipa cu care nu ma asteptam. Nici prin cap nu-mi trecea ca vom castiga Cupa."

"Astra a dominat prima repriza, au avut calitate de la mijloc in sus, in repriza a doua poate ca au intrat ceva mai relaxati. Noi n-am mai avut ce pierde, am scapat de trac, am avut incredere, Claudiu ne-a transmis acest lucru si cred ca astazi am castigat pentru ca am avut incredere si am luptat foarte mult."

"Suntem pe final de sezon, au fost foarte multe meciuri, la ei s-a vazut ca au jucat si in Europa League. Sunt mulţumit de ce am realizat si ma bucur ca las ceva in urma. Ceea ce am realizat noi in aceasta seara e istorie."

"Inca nu am vorbit, nu ne-a interesat daca vom juca in Europa. Nu stiu daca cei din conducere au depus dosarul de licentiere."

"Mie mi se termina contractul in vara, dar ma gandesc sa mai joc, pentru ca sunt bine din punct de vedere fizic", a spus Vasile Maftei.