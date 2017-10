Nemec, eroul lui Dinamo: "Ne asteptam la asta, era meciul anului pentru ei!" Ce spune despre plecarea la Steaua: "Din iarna... plec in cantonament cu Dinamo"

Dinamo s-a calificat in optimile Cupei Romaniei dupa 1-0 cu Aerostar Bacau.

Adam Nemec a marcat golul salvator pentru dinamovisti, in minutul 85. Nemec a precizat ca se astepta la un meci greu dat fiind faptul ca intalneau o echipa mai mica.

Referitor la un eventual transfer la Steaua, Nemec a declarat ca nu stie nimic. Dupa pauza din iarna va merge in cantonament cu Dinamo.

"E greu cand intalnesti o echipa din ligile inferioare pentru ca e meciul anului pentru ei. Am avut multe ocazii, dar e bine ca ne-am calificat. Nu citesc ziarele, nu ma uit la televizor, nu inteleg limba romana. Sunt jucatorul lui Dinamo. Nu am nicio veste de la agentul meu despre Steaua. Dupa iarna, vom merge in stagiul de pregatire", a declarat Adan Nemec pentru DigiSport.