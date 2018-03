Moment HALUCINANT la Sibiu! Arbitrul a acordat penalty pentru Steaua dupa un hent al lui Filip! Ce s-a intamplat

AZI, 14:00 la PRO X: Hermannstadt - Steaua in Cupa Romaniei! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Steaua a trait un cosmar in prima repriza cu Hermannstadt - Rusu si Blanaru au marcat in primele 30 de minute pentru echipa din liga a 2-a! Apoi a venit in minutul 33 cel mai controversat moment al partidei!

Arbitrul Catalin Popa a acordat penalty pentru Steaua dupa un hent in careu - reluarile au arata ca jucatorul sibienilor a atins mingea cu mana insa, in prealabil, Lucian Filip a facut hent!

Cei de la Hermannstadt au protestat la decizie iar arbitrul si-a schimbat decizia dupa ce a fost instiintat de tusier de hentul lui Filip! Apoi a venit randul celor de la Steaua sa protesteze pentru aceasta decizie.