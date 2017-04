Meciuri pentru finala! Craiova - Voluntari, in direct la Sport.ro joi de la 20:30

Semifinalele Cupei Romaniei se joaca marti si joi

Pentru prima data in istorie, finala Cupei Romaniei se va juca la Ploiesti. Craiova si Astra sunt favorite sa puna mana pe trofeu. Finala Cupei se intoarce in provincie dupa 6 ani. In 2011, Steaua a invins-o pe Dinamo la Brasov. In 2017, finala va fi la Ploiesti.

Craiova - Voluntari si Astra - Timisoara sunt semifinalele din acest an. Meciul oltenilor va fi joi, de la 20.30, la sport.ro.