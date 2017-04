LOVITI de fotbal! Echipa care isi PLANGE de mila dupa ce s-a calificat in semifinalele Cupei: "Noi vrem sa scapam de retrogradare"

Timisoara e fortata sa joace pentru trofee. Conducatorii clubului si antrenorul Popa aveau alt obiectiv in minte pentru acest sezon. Voiau doar sa scape de la retrogradare.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Managerul sprotiv al ACS Poli Timisoara Adrian Neaga a declarat ca echipa sa are un program foarte incarcat si este "incurcata" de semifinala Cupei Romaniei, intrucat obiectivul principal este ramanerea in Liga I.

"Pe noi nu ne intereseaza foarte mult adversarul, pentru ca avem foarte multe meciuri de jucat in aceasta perioada. Chiar nu ne interesa cu cine cadem. Ne bucuram ca am ajuns in aceasta faza si vom vedea ce se va intampla in acest doua meciuri. Obiectivul nostru cel mai important este ramanerea in prima liga, de aceea ne cam incurca aceasta semifinala de cupa pentru ca avem foarte multe meciuri in aceasta perioada. Din cate am inteles trebuie sa jucam in campionat etapa a XI-a inaintea etapei a X-a. Deci sunt foarte multe meciuri si ar trebui sa le gestionam foarte bine. Primordial este ramanerea in prima liga. Degeaba castigam noi cupa daca la anul suntem in Liga a II-a”, a declarat Neaga, la Casa Fotbalului, dupa tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei.

Oficialul Timisoarei a afirmat ca nu a depus dosarul pentru obtinerea licentei pentru cupele europene, intrucat clubul are datorii catre institutiile statului si ca regulamentul nu permite participarea in Liga Europa in acest caz: "Nu aveam cu sa depunem dosarul pentru cupele europene pentru ca avem datorii la stat si echipele aflate in aceasta situatie nu pot juca. Cred ca CSU Craiova si Astra sunt favorite, dar s-au mai vazut minuni la fotbal. Si cum noi suntem o minune, speram sa jucam si o finala de Cupa Romaniei. Cred ca pentru toti din cadrul clubului ar insemna ceva frumos o salvare de la retrogradare, pentru ca am plecat cu un deficit de 14 puncte, nu stiam in ce divizie jucam si de asta spuneam ca ne putem numi o minune. Daca va fi sa ajungem si in finala Cupei Romaniei, chiar va fi un an fabulos pentru noi”.

ACS Poli Timisoara va juca impotriva campionaei Astra Giurgiu, iar CS Universitatea Craiova va intalni FC Voluntari, in semifinalele Cupei Romaniei.

News.ro