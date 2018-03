OFICIAL | Hermannstadt - FCSB, amanat! Ultimele detalii: cand se va juca partida

AICI SUNT TOATE FAZELE DE LA HERMANNSTADT - FCSB DIN CUPA ROMANIEI!

19:35 ANUNT OFICIAL | Crainicul stadionului a anuntat ca partida nu se va mai juca in aceasta seara! Meciul se va juca maine, ora 14:00.

19:35 Catalin Popa a iesit de la cabine pentru a inspecta din nou terenul.

19:24 Hermannstadt - Steaua s-ar putea juca maine la o ora 16:00, insa sunt sanse mici ca terenul sa se prezinte in conditii mai bune.

18:47 Partida dintre Hermannstadt si Steaua s-ar putea juca maine, cu incepere de la ora 14:00.

18:29 Iulian Popa a amanat startul partidei cu o ora.

18:23 Hermannstadt - Steaua nu se mai joaca! Arbitrul a luat decizia de nu a da drumul la meci! Stelistii vor sa urce in avion si sa plece de la Sibiu.

18:11 S-a cerut ca liniile terenului sa fie trasate cu rosu si sa fie aduse alte mingi. Conditiile puse pentru ca meciul sa inceapa la ora stabilita initial.

18:03 Exista riscul sa nu se joace Hermannstadt - Steaua. Organzitorii nu au luat inca o decizie oficiala, dar la Sibiu ninge ca in povesti, iar gazonul, chiar daca arata bine, este inghetat.

In aceste momente, oficialii prezenti la stadion discuta daca meciul ar trebui sau nu amanat.

17:07 De la nivelul gazonului, terenul nu mai e chiar bun... :)

17:03 Artur Jorge, transferul pentru Cupa al Stelei, apare in echipa pentru prima oara in acest an. Larie e si el titular. In atac, Steaua intra cu Man, Florin Tanase, Budescu si Florinel Coman!





16:51 Sibiul a adus nocturna din Italia si a facut eforturi majore pentru a aduce gazonul intr-o stare acceptabila inaintea meciului cu Steaua! Cu doua ore inaintea partidei, terenul arata mult mai bine decat la antrenamentul echipei de aseara.