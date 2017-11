"L-am gasit pe cel mai tanar marcator din Europa. Este roman si joaca la Steaua!" Pustiul care poate reveni in echipa lui Dica joi seara, in direct la Pro TV

Steaua joaca in Cupa Romaniei cu Timisoara, joi, la 21.30, la PRO TV.

Francezii de la L'Express au facut un reportaj despre viitorul star al Stelei, Ianis Stoica, cel care a reusit sa inscrie in partida din turul precedent al Cupei Romaniei, 6-1 in fata celor de la Sanatatea Cluj. Fiul lui Pompiliu Stoica este, conform jurnalistilor francezi, cel mai tanar marcator din Europa!

Ianis Stoica avea 14 ani si 10 luni la partida cu Sanatatea, el fiind introdus pe teren in minutul 60. Golul sau a venit in prelungirile partidei. Conform L'Express, Ianis Stoica a trecut pe la Freiburg inainte sa ajunga la Steaua, stand 1 an in Germania. Ianis a fost crescut de Petrolul.

”M-am intors in Bucuresti in urma cu patru luni. De obicei, joc cu juniorii, dar antrenorul primei echipe a vrut sa ma testeze intr-un meci oficial. Am intrat dupa o ora de joc si am marcat in ultimele secunde ale meciului” a povestit Ianis Stoica pentru francezi.

Ianis Stoica poate reveni in tricoul echipei mari al Stelei in partida de Cupa Romaniei de joia viitoare in fata celor de la ACS Poli Timisoara, meci care va fi in direct la Pro TV. El va implini 15 ani pe 8 decembrie.