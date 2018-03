Florin Bratu vrea TITLUL cu Dinamo in sezonul viitor: "Voi face tot posibilul, nu ma tem de NIMIC!" Ce spune despre marele meci cu Craiova din Cupa

Florin Bratu crede ca CSU Craiova este favorita in partida din Cupa Romaniei ce va fi marti in direct la Pro X.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

Noul antrenor al lui Dinamo, Florin Bratu, a acordat un interviu pentru Pro TV in care a vorbit despre cum spera sa o readuca pe Dinamo in prim-planul fotbalului romanesc, despre amanarea etapei, despre faptul ca va fi adus un psiholog la echipa, dar si despre partida din sferturile Cupei Romaniei contra celor de la CSU Craiova.

"Poate nu credeam. Ceea ce s-a intamplat cu mine in ultimii ani m-a facut pana la urma sa imi doresc acest vis sa devina realitate. Am muncit foarte mult, nu am ars niste etape, am luat-o de jos. Este o responsabilitate mare, stiu ce inseamna Dinamo, stiu ce inseamna filozofia clubului, ceea ce se cere aici.



Ceea ce sa le cer jucatorilor pana la urma, sunt lucruri importante si cred eu ca in ultimul timp a lipsit spiritul lui Dinamo. Lucrul acesta a fost in ADN-ul echipei Dinamo de-a lungul timpului, iar in ultimele sezoane nu a mai fost.



Problema principala a fost zapada, pentru ca nu s-a putut juca pe niciun stadion. Liga a anulta toata etapa si mi se parea anormal ca o data ce anulezi etapa de campionat, noi sa mergem sa jucam (la Craiova). Plecam cu sansa a doua. Mergem acolo sa aparam pana la urma blazonul clubului. Avem si noi sansa noastra si o sansa zic eu importanta.



Nu s-a pus problema sa nu vrem noi (sa se joace duminica). Ei am inteles ca au trimis o hartie ca nu se poate juca nici in acest weekend, cand s-a luat decizia. Etapa de campionat s-a anulat, mi se parea normal ca daca celelalte echipe nu joaca nici noi nu o putem face.



Nu ma tem de nimic! Daca ma temea, eu stiam ce program are Dinamo, nu mai acceptam sa vin. Voi face tot ceea ce depinde de mine pentru a avea rezultate bune la Dinamo.



Incerc zi de zi sa discut cu ei, prin antrenamente, prin ceea ce le cer in jocurile la antrenemante. Am avut si discutii individuale. Imi place comunicarea, imi place transparenta, atat de partea mea cat si de parte alor. Au raspuns bine la ceea ce le-am cerut eu pana acum.



Mi-ar placea ca ei (jucatorii) sa discute foarte mult cu mine! E adevarat ca trebuie si un psiholog si ei au rolul lor foarte important. Insa in aceasta perioada foarte importanta de criza la Dinamo, criza de rezultate, ma refer, cred ca eu le pot da foarte multe coordonate in ceea ce ei trebuie sa faca.



Dinamo are jucatori importanti in echipa de la Palic la Hanca, sau de la Nistor la Torje sau Maric sau Penedo.



Nu sunt genul de antrenor care sa faca promisiuni, ca la anul sa ne batem la campionat. Ceea ce va pot spune eu e ca voi face tot posibilul ca acest lucru sa se intample.



Sunt foarte multi antrenori cu care am lucrat. De la Fatih Terim pe care l-am avut la Galata pana la Mircea Rednic sau Victor Piturca sau Ioan Andone, antrenori foarte importanti si vreau sa le multumesc pe aceasta cale. Chiar si Marius Sumudica mi-a dat un telefon si m-a felicitat.



Nu am auzit (ca Dinamo ar putea fi vandut), stiu ca domnul Negoita vorbeste de ceva vreme ca ar vrea oameni care sa vina alturi de dansul. De vanzare inca nu am auzit. Nu ma tem de nimic, eu am contract pe un an si jumatate" a spus Florin Bratu.