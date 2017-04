Finala Cupei PLEACA de pe National Arena. Surpriza: FRF a decis sa mute meciul cu trofeul pe masa pe un stadion mai mic

Anderlecht - Manchester United, joi, ora 22:00, in direct la ProTV

Finala Cupei Romaniei, programata pentru 27 mai, nu se va disputa pe Arena Nationala, asa cum s-a intamplat in utlimii ani. FRF a decis mutarea meciului cu trofeul pe masa pe un stadion mai mic.

Digisport noteaza ca Federatia Romana de Fotbal a decis mutarea finalei Cupei Romaniei la Ploiesti, pe stadionul Ilie Oana.

Potrivit sursei citate, decizia a starnit nemultumire in cel putin una dintre taberele implicate in faza semifinalelor. Oficialii Craiovei ridica obiectii.

"Am fi vrut sa cadem cu Astra in semifinale, pentru ca erau doua meciuri, iar in caz de calificare am fi avut un meci sa zicem mai usor. Am fi jucat cu Timisoara sau cu Voluntari, echipe implicate in Play Out, competitie care se va termina tot pe 27, la finalul lunii.

Oricum, am auzit ca finala se va juca la Ploiesti! Mi se pare ciudat, pentru ca National Arena e totusi National Arena, e in Bucuresti. Astra, in caz de calificare, nu ar fi avantajata de stadion, la acest nivel nu mai exista avantajul terenului. Au jucat acasa cu noi, o data i-am batut, o data am facut egal.

In plus, chiar cred ca Astra nu e simpatizata prea mult la Ploiesti. Nu stiu daca ne bucuram noi, dar nu trebuie sa ne bucuram de simpatia ploiestenilor, ce de sprijinul galeriei noastre, care va veni. In plus, de ce sa o duci pe Astra de la Giurgiu la Ploiesti si nu la Bucuresti?

Si noua ne este mai usor la Bucuresti. Cred ca National Arena era cea mai buna solutie, ca securitate, pentru ca vorbim, totusi, de o finala", a spus Marcel Popescu, presedintele Craiovei, citat de Digi.

Programul semifinalele Cupei

25-27 aprilie

CSU Craiova - FC Voluntari

Astra Giurgiu - ACS Poli Timisoara

Meciurile retur se vor juca pe 16-18 mai.