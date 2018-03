EXCLUSIV | Reactia FRF dupa mega scandalul de la Sibiu: "Nu am gasit cazul de forta majora! Asta e regulamentul"

Felix Grigore, seful departamentului de competitii al FRF, a vorbit la PRO X.

"Este o situatie conforma regulamentului. Arbitrii au iesit pe teren, au constatat ca nu se poate juca si respecta pasii.

Nu puteam anticipa asa ceva. Cum puteam sa antipicam ca va fi gheata la ora jocului?

Jocurile nu se pot amana decat in doua situatii: fie in caz de forta majora, fie daca arbitrii constata ca nu se indeplinesc conditiile pentru joc.

Forta majora nu am gasit-o noi, ca Federatie, pe avertizarile ANM. Federatia a amanat meciurile de la Botosani si Craiova, asa cum stiti, pentru ca existau alte avertizari.

Pe mine ma bucura ca se respecta regulamentul si ca am avut dreptate in ceea ce am zis. Adica faptul ca arbitrul iese pe teren si poate constata ca meciul se amana daca terenul e inghetat.

Regulamentul nu face referire la "a anticipa", face referire la faptul ca arbitrul poate constata ca terenul e inghetat si poate amana jocul. Observatorul partidei este acolo de ieri dimineata pentru a ne asigura ca oamenii fac tot ce e posibil pentru ca meciul sa se dispute.

Noi nu putem incalca regulamentul, iar regulamentul asta spune!

Noi trebuie sa respectam regulamentul si trebuie sa tratam fiecare membru la fel. Nu sunt unii mai speciali ca ceilalti", a spus Felix Grigore, seful departamentului de competitii al FRF, la PRO X.