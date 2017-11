"Esti cel mai in forma atacant din Romania?" Gnohere a starnit zambete si i-a dat titlul de "omul momentului" unui coleg

ACS Poli Timisoara 0-3 Steaua | Ros-albastrii merg in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Gnohere, din penalty, Golofca si Daniel Benzar au punctat. Gnohere a vorbit si el la finalul partidei.

"A fost un meci destul de dificil, un meci de Cupa, iar Cupa e un obiectiv important pentru noi.



A fost un penalty clar, a fost un fault la fel de clar. Eu doar mi-am facut treaba, nu pot sa vorbesc despre protestele adversarilor sau despre altceva.



Nu sunt cel mai in forma atacant, Catalin Golofca e cel mai in forma acum. Acum, serios vorbind, sunt multi atacanti buni in Romania, sa nu uitam de Denis Alibec, care este un fotbalist foarte bun", a spus Gnohere.