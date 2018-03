Dica, daramat dupa umilinta de la Sibiu: "Am fost penibili, asa nu avem nicio sansa la titlu!"

FCSB a fost eliminata din Cupa Romaniei, dupa 0-3 in fata lui Hermannstadt, echipa din liga a doua.

Nicolae Dica: "N-am nicio explicatie ca ne-am prezentat in halul asta. Am fost penibili, sa nu reusim sa ne impunem in fata unei echipe de liga a 2-a."

"Atunci cand intri pe teren fara atitudine, nu mai conteaza numele."

"Nu este o diferenta mare intre jucatorii din Romania, iar atunci cand nu ai atitudine, se vede."

"Sunt suparat pe toti. Era un obiectiv, un trofeu in joc, eu imi doream sa castigam."

"Nu trebuia sa ne prezentam asa, chiar daca au fost conditiile astea. Nu avem nicio scuza."

"Cred ca era normal sa se amane etapa, pentru ca nu am avut unde sa ne antrenam."

"Trebuie sa avem alta fata pentru ca altfel nu avem nicio sansa sa castigam campionatul."

"Dar eu sunt sigur ca vom arata altfel in playoff."

"Eu sper ca ei sa inteleaga ca atunci cand nu dai totul pentru echipa, cand nu intri cu dorinta mare de a juca, nu ai nicio sansa."