CSU Craiova - Dinamo, marti ora 17.00 la Pro X // Ultima sansa pentru dinamovisti in acest sezon! Anuntul facut de Negoita in vestiar: ce prima vor avea jucatorii

Dinamo isi joaca tot sezonul in partida de Cupa cu CSU Craiova!

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo!

Ratarea calificarii in play-off a dus-o pe Dinamo in cel mai jos punct din ultimii ani. Insa Florin Bratu are ocazia sa o duca pe Dinamo in cupele europene daca va castiga Cupa Romaniei! Primul obstacol: CS U Craiova, una dintre favoritele la titlu in acest sezon.

Patronul celor de la Dinamo, Ionut Negoita, le-a promis jucatorilor inainte de acest meci o prima totala de 20.000 de euro, scrie Gazeta. Astfel, in cazul in care vor obtine calificarea, fiecare jucator va primi putin peste 1.000 de euro!

Negoita a promis aceeasi suma si pentru calificarea in play-off, inaintea meciului cu Astra, insa giurgiuvenii au castigat cu 2-0 iar Dinamo a ajuns in play-out. Acum, dinamovistii au o a doua sansa sa puna mana pe acesti bani.