CSA Steaua urmeaza Rapidul in Cupa Romaniei. Stelistii au invins cu 2-0 in ultimul meci al anului

CSA Steaua a invins cu 2-0 AFC Asalt, in Cupa Romaniei, in ultimul meci disputat in 2017. Stelistii incheie astfel anul pe primul loc in liga a patra, la egalitate cu Academia Rapid, dar si calificati in faza urmatoare a Cupei Romaniei pe judet.

Stelistii si-au luat astfel si revansa pentru meciul din campionat, in care au fost incurcati de cei de la Asalt (1-1).

Predescu, dintr-un penalty, in minutul 35, si Zamfirescu, in minutul 48, au marcat golurile victoriei cu Asalt.



CSA Steaua a marcat 79 de goluri si a primit doar 3 in 2017.