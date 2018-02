CS U Craiova - Dinamo, joi 20.30 la Pro X // Interes urias pentru meciul din Cupa: "Ne suna toata lumea!" Cate bilete mai sunt disponibile

Cei de la Craiova sunt siguri ca stadionul va fi plin la partida cu Dinamo din Cupa Romaniei!

Presedintele celor de la CS U Craiova, Marcel Popescu, a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre partida din Cupa Romaniei contra celor de la Dinamo. Marcel Popescu a vorbit si despre schimbarea de antrenor de la Dinamo, Florin Bratu urmand sa debuteze pe banca dinamovistilor joi seara.

"Nu hotaram noi daca se joaca, noi pregatim dupa ce s-a reconfirmat si ieri ca nu se amana. Faptul ca nu se amana pana atunci nu inseamna ca la ora jocului arbitrul nu poate sa opreasca si sa-l reprogrameze pentru a doua zi. In ceea ce ne priveste nu avem nicio problema, terenul va fi curatat. Singura problema pe care o avem este ca vor foarte multi oameni sa vina la meci, din sudul Olteniei, din zonele blocate si toti suna sa intrebe cum sa ajunga. Biletele, chiar daca vi se pare surprinzator, s-au vandut foarte bine. In momentul de fata cred ca mai sunt 8.000 de bilete care pentru un meci cu Dinamo se pot vinde intr-o zi.



In momentul de fata, gazonul este acoperit cu o folie, cum a fost si la Iasi, dar instalatia de incalzire functioneaza. Se da folia la o parte. Nu cred ca gazonul va fi deplorabil sau va crea probleme de disconfort gen Targu Mures. Gazonul va fi ok, cu plusurile si minusurile pe care le aduce o instalatie de incalzire. Din informatiile pe care le avem temperatura va fi foarte scazuta la ora jocului. In schimb, eschimosii traiesc in iglu, iglul de la Craiova are 30.000 de locuri, e mai cald inauntru decat afara.



Este un antrenor nou, il stiu pe Florin, ii doresc succes, fiecare vine cu idei noi, i s-a dat o sansa. Faptul ca i s-a dat o sansa intr-un moment foarte greu al clubului este un vot de incredere pe care l-a primit. Asa cum il cunosc, sunt sigur ca va incerca intr-un timp sa rezolve ce se poate rezolva. La nivelul mentalului, Florin este un bun motivator si sunt sigur ca va incerca sa rezolve problemele acestea. Sunt sigur ca Dinamo nu vrea sa faca un act de prezenta, ci vrea sa-si joace ultima carte in Cupa si sa rezolve ce n-a putut sa rezolve in campionat" a spus Marcel Popescu la Pro X.