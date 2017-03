Contra: "Sunt foarte dezamagit, ne-am relaxat!" Mesaj DUR pentru Patrick Petre: "Iti termini sansele cu mine!"

Cosmin Contra s-a declarat extrem de dezamagit dupa eliminarea din Cupa Romaniei.

Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Contra le reproseaza jucatorilor relaxarea venita mai ales dupa ce Craiova a ramas cu un om in minus. Mai mult, Contra acuza relaxare totala dupa calificarea echipei in play-off. Nici Patrick Petre nu a scapat de criticile antrenorului. Tanarul jucator isi termina sansele, anunta Contra.

"Nu e nimic de spus dupa acest meci, s-a calificat echipa mai buna, care si-a dorit mai mult. Incerc sa-i fac sa inteleaga ca relaxarea ne va costa foarte mult. Nu am reusit sa gestionam omul in plus. Le-am permis sa joace pe contraatac. Prima repriza a fost buna, am fost agresivi, am avut ocazii, dar apoi dupa eliminare am fost o alta echipa, fara agresivitate, posesie, i-am lasat sa isi creeze ocazii, sa nu reusim sa avem noi ocazii la poarta adversa. Nu le vorbesc la cald, sunt foarte suparat, dezamagit, dar viata merge inainte. Avem un nou derby, mergem inainte. Daca ne prezentam asa nu vom castiga nici Cupa Ligii. Trebuie sa ne schimbam, daca nu, voi face eu schimbari. Relaxarea a venit dupa play-off, nu putem sa aratam asa.

Sansele se termina din pacate, sunt altii care asteapta, care se antreneaza bine. Asta e, toata lumea rateaza penalty-uri, m-a deranjat ce s-a petrecut in timpul meciului si in prelungiri. Patrick si Spataru sunt tineri, sa fie puternici. Daca paclesti fotbalul si daca nu il respecti, fotbalul te pedepseste", a spus Contra la Sport.ro.