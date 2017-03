'Contra sa discute cu jucatorii, sa vada ce n-a mers in superioritate!' Mesajul lui Mutu dupa eliminarea din Cupa Romaniei

Mutu nu e suparat pe jucatori dupa infrangerea la penalty-uri in fata Craiovei. Directorul general al lui Dinamo spune ca Dinamo trebuie sa-si rezolve problemele din atac pana la derby-ul cu Steaua, din weekend.

"Nu ne avantajeaza aceste prelungiri, va fi oboseala, ne asteapta un meci la fel de aprig si in playoff. Sper ca baietii sa se odihneasca si sa gaseasca resurse. Mai avem campionatul si Cupa Ligii. Le-am spus sa ridice capul din pamant, dupa meci. Nu ai ce sa le reprosezi.

Mi-as dori mereu sa vad astfel de meciuri la noi in campionat. E treaba lui Cosmin sa discute cu baietii sa vada ce n-a mers in superioritate numerica. Am strans din dingi la toate penalty-urile. Mi-a parut rau pentru cei care au ratat. Ar putea sa ii afecteze. Cosmin nu e suparat pe Patrick", a spus Mutu.