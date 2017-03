Benzar, GENIAL la interviu dupa meciul cu Astra. "Trebuie sa castigam in P-O-L-O-N-I-A, DA???" :))) VIDEO

Viitorul 1-3 Astra, in sferturile Cupei.

Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Romario Benzar a fost folosit in repriza a doua a meciului de Cupa pierdut de Viitorul cu Astra, 1-3. Acesta a recunoscut ca a fost obosit de la echipa nationala, dupa meciul cu Danemarca, si a dorit sa mentioneze inca o data ca nu a spus "trebuie sa castigam in p*** m**", dupa meciul nationalei, ci "trebuie sa castigam in Polonia" :)