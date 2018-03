Becali a luat FOC dupa situatia de la Sibiu: "Isi permite sa ne batjocoreasca!" Mesajul transmis lui Mihai Stoica: "Du-te la arbitri si spune-le! E ORDIN!"

Hermannstadt - FCSB nu a inceput la ora anuntata oficial, 18:30. Arbitrul a cerut amanarea ca inca o ora.



Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Date fiind conditiile meteo, partida are sanse minime sa se mai joace in aceasta seara. Cel mai probabil, meci se va disputa maine, ora 14:00.

Gigi Becali nu intelege de ce FRF a dispus amanarea tuturor partidelor, inclusiv din ligile inferioare si etapa de campionat de Liga 1, dar nu si meciul Stelei din Cupa. Patronul Stelei i-a transmis lui Mihai Stoica sa mearga la arbitri si sa transmita ca Steaua vrea sa joace indiferent de conditii pentru a nu pierde inca o zi.

"Pot sa fac ceva? Nu e ca nu se pricepe Burleanu la fotbal...s-au amanat toate meciurile din Divizia B, toate meciurile de Cupa! Noi am facut cerere sa amanam. Nu are rost sa ma enervez, asta e situatia. Nu pot sa mai spun mai nimic. M-a lasat mut rautatea si dusmania acestui om. Daca el poate sa isi permita, si vad ca poate, sa batjocoresti o echipa ca Steaua...e mult, e foarte mult. Ca Felix Grigore, ca regulamentul, ca arbitrii, nu stiu ce o sa spuna. Cert este ca singura echipa care nu a avut meciul amanat e Steaua. S-a amanat si etapa din Liga 1. Noi jucam in orice conditii. I-am spus lui Mihai Stoica: 'Jucam in orice conditii. Sa castige Hermannstadt si cu asta basta. Ne mai intereseaa pe noi Cupa?'. Eu respect regulamentul. I-am spus lui MM: 'Du-te la arbitrii si spune-le ca jucam in orice conditii. Ce facem, stam acolo degeaba inca 24 de ore?' E ORDIN! Hermannstadt vrea, noi vrem, dar arbitrii asculta de Burleanu", a declarat Gigi Becali la ProX.