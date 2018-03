Balasa, GAFA de amator cu Hermannstadt! Apararea Stelei, umilita in debutul partidei de la Sibiu. VIDEO

Inceput cu o zi mai tarziu, meciul dintre Hermannstadt si Steaua a avut parte de un debut soc.

Sibienii nu s-au speriat de vedetele de milioane ale Stelei si au inceput tare meciul. Cu stadionul plin, Hermannstadt a deschis scorul in minutul 11, in urma unei gafe imense a apararii steliste. Balasa a preluat o minge inalta, insa i-a pus mingea direct pe tava lui Rusu, care a trecut pe langa Larie fara nicio emotie si a marcat in poarta debutantului Balgradean.

Fundasii Stelei au fost depasiti din nou in minutul 30 de Blanaru, care a trecut nestingherit printre Balasa si Larie si a marcat pe langa Balgradean.

