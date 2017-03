AZI, LIVE LA PROTV, CSU CRAIOVA - DINAMO, 21:30 | Craiova viseaza in 2017 la primul trofeu dupa 24 de ani

16:40 Dupa 24 de ani de asteptare, Craiova viseaza la un nou trofeu in Romania. Ultima oara cand oltenii au jucat o finala de cupa s-a intamplat in 2000, intr-o alta epoca, intr-un meci pierdut cu Dinamo, cu 2-0. Atunci, Marius Niculae si Hildan au marcat pentru dinamovisti.







Dinamo - Craiova este astazi in direct la ProTV, de la ora 21:30!