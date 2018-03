Asta este marea problema dupa ce meciul Hermannstadt - Steaua a fost amanat ieri: "Doare cel mai mult!" Ce s-a intamplat astazi

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! AZI, 14:00 la PRO X: Hermannstadt - Steaua in Cupa Romaniei!

Aproape 10.000 de oameni au asteptat timp de 2 ore in tribune miercuri seara in speranta ca partida dintre Hermannstadt si Steaua se va disputa conform programului initial. Pana la urma insa decizia a fost ca meciul sa fie amanat pentru astazi.

"Acesta este lucrul care ma doare cel mai mult, ca au plecat fanii aseara dezamagiti de la stadion, imi cer scuze in numele meu si al celor din club. Imi pare rau pentru ei dar sunt convins ca prin jocul pe care il vom presta astazi le vom arata ca merita sa aiba incredere in noi" a spus Teodor Birt in direct la Pro X.

Din pacate, stadionul era departe de a fi plin cu 20 de minute inainte de startul partidei, diferenta fata de ce fusese cu o seara inainte fiind vizibila. Insa fanii continua sa vina spre stadion iar numarul celor prezenti se poate apropia de cel de care a fost cu o seara inainte.