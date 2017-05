Anunt SOC al lui Sumudica dupa ce a pierdut finala Cupei: "Momentan, stau pe loc! N-am nicio oferta!"

FC Voluntari 6-4 Astra dupa penalty-uri / Vezi cum a castigat FC Voluntari la penalty-uri primul trofeu din istoria clubului.

Desi parea ca va pleca in Turcia, Marius Sumudica a anuntat la finalul partidei cu FC Voluntari ca nu are nicio oferta! Cu toate astea, antrenorul de 46 de ani si-a luat ramas-bun de la Astra dupa acest meci.

"N-am stiut sa gestionam, am facut un penalty pe care nu avea rost sa-l facem dar acum e prea tarziu. Au avut mai mult noroc decat noi, bravo lor, ii felicit.



Sunt momente emotionante, au fost 2 ani si jumatate frumosi. M-au facut antrenor, am avut rezultate bune impreuna.



Voi pleca in vacanta deocamdata in strainatate, altfel stau pe loc, nu am nicio oferta" a spus Marius Sumudica la Sport.ro