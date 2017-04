"Am ratat de zici ca am fost FCSB in ultimul meci!" Promisiunea pe care le-o face Sumudica rivalilor de moarte

Astra 4-1 Timisoara | Marius Sumudica spune ca Astra ar mai fi trebuit sa primeasca doua penalty-uri in meciul de Cupa cu Timisoara. Craiova - Voluntari se vede joi la Sport.ro, ora 20:30

Sumudica e de parere ca Astra ar mai fi trebuit sa beneficieze de doua lovituri de la 11 metri, chiar daca cele doua primite au fost erori grave de arbitraj.

Ratarile numeroase ale Astrei in aceasta seara l-au dus pe Sumudica cu gandul la Steaua.

"Un meci controlat de noi in totalitate. Am ratat cat un campionat intreg, parca am vazut meciul de ieri al lui FCSB."

"Am avut si norocul sa deschidem scorul. Cred ca am mai avut un penalty sau doua, nu mai conteaza. Victoria noastra nu poate fi pusa la indoiala."

"Pentru mine inseamna enorm Cupa Romaniei, este singurul trofeu care ne lipseste. Primul meu meci aici la Astra a fost pe Ilie Oana, ultimul poate fi tot acolo", a spus Sumudica la DigiSport.

"Stati linistiti, ma bat la fel si cu Viitorul, si cu Steaua!"

In campionat, Astra are meciuri si cu Viitorul, si cu Steaua, iar Marius Sumudica promite ca echipa lui isi va juca corect sansele pe teren.

"FCSB cred eu ca este favorita, dar se joaca. Daca Dinamo castiga cu ei, va fi greu. Vor juca si la Giurgiu."

"Am ajuns iarasi sa arbitrez campionatul, asa cum s-a intamplat si in urma cu doi ani. Atunci ne-am aparat corect sansele, asa se va intampla si acum."

"Au spus ca vor fi cu ochii pe mine la urmatorul meci, cu Viitorul? Foarte bine, o sa ma imbrac frumos atunci, o sa ma pudrez, ca sa le las o impresie buna.", a mai spus antrenorul Astrei.