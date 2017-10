Steaua, derby cu VIRUSII in Cupa! Dinamo da peste Aerostar, CFR joaca impotriva lui FC Botosani! AICI: lista meciurilor din saisprezecimi

Steaua da iar peste Sanatatea Cluj, echipa din C pe care au mai intalnit-o in aceeasi faza a competitiei si in 2011!

CFR are meci tare la Botosani, echipa care a incurcat-o in startul sezonului din Liga 1 (1-1). Craiova da peste Sepsi, in timp ce Dinamo si Viitorul merg ambele pe terenuri de liga a 3-a, la Aerostar Bacau si Scolar Resita.

Meciurile din saisprezecimi

Sepsi - CSU Craiova

ASU Poli - ACS Poli

FC Arges - Poli Iasi

Chiajna - Astra

Sanatatea Cluj - Steaua

Aerostar - Dinamo

Scolar Resita - Viitorul

Braila - Juventus

Petrolul - Mioveni

Hermannstadt - Voluntari

Metaloglobus - Gaz Metan

Unirae Slobozia - ASA Tg. Mures

CS Afumati - UTA

Botosani - CFR

Chindia - Academica Clinceni

U Cluj - Miroslava

E primul tur in care intra in competitie cluburi din prima divizie. Partidele din saisprezecimi se disputa in mansa unica, pe 24, 25 si 26 octombrie, acasa la echipa mai slab cotata. In cazul in care jocul e televizat, gazdele trebuie sa asigure instalatie de nocturna pentru a putea juca pe stadionul propriu.



Rezumatul meciului Sanatatea - Steaua din 2011, in care a jucat si Ionel Ganea pentru 'virusi'. Dorinel Popa a marcat golul meciului cu o executie superba in minutul 87.

