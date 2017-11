UPDATE | S-au stabilit optimile Cupei: Steaua joaca din nou la Timisoara, dupa 7-0, dinamovistii merg la Cluj

Tragerea la sorti a optimilor de finala ale Cupei Romaniei e la ora 11:00 pe PRO X si www.sport.ro

UPDATE | Meciurile din optimile Cupei



DINAMO - U CLUJ

ASTRA GIURGIU - CHINDIA TARGOVISTE

FC BOTOSANI - FC VIITORUL

CS AFUMATI - CSU CRAIOVA

CS MIOVENI - GAZ METAN MEDIAS

POLITEHNICA IASI - UNIREA SLOBOZIA

ACS POLI TIMISOARA - STEAUA

JUVENTUS BUCURESTI - AFC HERMANNSTADT

Astazi, 2 noiembrie, de la ora 11:00, FRF desfasoara tragerea la sorti a optimilor de finala ale Cupei Romaniei. Cele 16 echipe au fost impartite in doua urne, 14 dintre ele fiind in Urna A, iar 2 in Urna B.

URNA A

1. FC VIITORUL SA

2. SC FC FCSB SA

3. AFC ASTRA

4. CS U CRAIOVA

5. SC DINAMO 1948 SA

6. CS GAZ METAN MEDIAS

7. CSM POLITEHNICA IASI

8. ACS POLI TIMISOARA

9. CS MIOVENI

10. CS AFUMATI

11. AFC BOTOSANI

12. ASC JUVENTUS BUCURESTI

13. AFC HERMANNSTADT

14. AFC UNIREA 04 SLOBOZIA

URNA B

1. AFC CHINDIA TARGOVISTE

2. AS FC UNIVERSITATEA CLUJ

Jocurile din optimile si sferturile de finala se disputa in sistem eliminatoriu, intr-o singura mansa, pe terenul echipei de categorie inferioara sau mai slab clasata in campionatul precedent.

Meciurile din cadrul optimilor Cupei Romaniei vor avea loc marti/miercuri/joi 28/29/30 noiembrie cu incepere de la ora 13:30, cu exceptia jocurilor televizate, programul acestora urmand a fi stabilit si comunicat ulterior de FRF.