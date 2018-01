FIFA a luat decizia finala inainte de Campionatul Mondial! Este prima data in istorie cand se intampla asta

Spaniolii de la Marca anunta ca decizia a fost luata iar anuntul oficial va fi facut in scurt timp.

FIFA a decis ca sistemul VAR (asistentul video la partide) sa fie folosit la Campionatul Mondial din Rusia ce se va desfasura intre 14 iunie si 15 iulie anul acesta! Forul international va discuta pe 22 ianuarie la Zurich la intalnirea cu IFAB insa decizia este deja luata din punctul de vedere al celor de la FIFA: vor ca tehnologia VAR sa fie folosita.

Sistemul de arbitraj video a fost deja folosit de catre FIFA la mai multe turnee in 2017, inclusiv la Mondialul Under 20, la Cupa Confederatiilor si la Campionatul Mondial al Cluburilor. Rezultatul testelor este unul considerat pozitiv de catre cei de la FIFA.



"Am ajuns la aproape 1.000 de partide cu VAR si cred ca testele au fost chiar mai bune decat ne asteptam" a spus directorul tehnic al IFAB, David Ellery. VAR este deja folosit in Serie A si Bundesliga, fiind implementat si in partide de cupa in Franta si Anglia. Spania este singura tara de top ce nu a folosit inca tehnologia, insa a anuntat deja ca acest lucru se va intampla.