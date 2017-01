BREAKING NEWS | Becali anunta ca doi jucatori au semnat azi cu Steaua! Clauza URIASA pentru unul dintre ei

Steaua s-a intarit astazi si in defensiva.

Daca Tosca a plecat in aceasta dimineata spre Spania, unde face vizita medicala la Betis, Steaua a reusit sa aduca doi fundasi centrali tot azi.



Francois Affolter, un francez care joaca in Elvetia, si Mihai Balasa au semnat deja cu Steaua, anunta Becali.



"Da, este adevarat. Balasa a semnat si cred ca deja a semnat si elvetianul. Merg in cantonament", a declarat Becali pentru Gazeta Sporturilor.



Balasa va avea o clauza uriasa de reziliere, potrivit DigiSport. Steaua i-a pus o clauza de 5 milioane de euro.