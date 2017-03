Tamas, distrus dupa meci: "Imi vine sa ma las de fotbal. Poate sa vina si Guardiola la Steaua, tot degeaba"

Reactii dupa Steaua 1-3 Dinamo.

"Nu pot spune ce e in sufletul meu, as renuta la fotbal. Sa pierzi de 3 ori cu Dinamo e ceva neplacut, am jucat sa castigam nu am venit sa intoarcem rezultatul. Puteam face asta dar nu jucand ca in seara asta. La antrenamente ii batem si pe Barcelona, nu stiu ce se intampla la meci. Greseli individuale... luam gol imediat. Poate sa vina si Guardiola si Mourinho la Steaua, pe teren intram noi.", a spus Tamas dupa meci.