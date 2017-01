Burleanu aduce in discutie desfiintarea Cupei Ligii dupa nici doua sezoane: "Nu aduce beneficii sportive si financiare"

Echipele din Liga I vor incepe a doua jumatate a sezonului la -5 grade. Campionatul se va relua saptamana viitoare, desi o parte dintre antrenori spun ca FRF si LPF ar fi trebuit sa amane macar cu o saptamana acest moment.

Cele doua foruri spun insa ca programul aglomerat nu permite amanarea primei etape din 2017. In primavara se vor juca ultimele meciuri ale sezonului regulat, precum si Play Off-ul si Play Out-ul. De asemenea, vor avea loc fazele superioare ale Cupei Romaniei si Cupei Ligii, in timp ce echipa nationala va mai juca si ea in preminariile pentru Mondial.

Razvan Burleanu, presedintele FRF, sustine ca o solutie pentru aerisirea programului este desfiintarea Cupei Ligii dupa doar doua sezoane. Seful de la Casa Fotbalului argumenteaza ca aceasta competitie "nu aduce beneficii sportive si financiare cluburilor".

"LPF este singura responsabila de organizarea Ligii I in Romania. Tehnicienii care sunt nemultumiti, acestora le recomanda sa vorbeasca cu presedintii de club si sa aiba o discutie la nivel de Liga Profesionista.

Ar trebui sa se renunte la Cupa Ligii, pentru ca nu are o consecinta pe care sa ti-o doresti. Nici pe plan sportiv, pentru ca nu aduce o calificare intr-o competitie europeana, nici pe plan financiar.

Daca ai elimina aceasta competitie, ai putea implicit sa creezi spatiu exact in etapele in care se disputau meciurile din Cupa Ligii pentru a juca etapele de campionat", a spus Burleanu, citat de Dolce Sport.