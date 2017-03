Incepe Cupa Hagi Danone! Castigatorii il vor intalni pe Zidane la New York!

Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca! Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Cupa Hagi Danone, cea mai importanta competitie pentru copiii sub 12 ani, revine cu a opta editie. Sambata, 25 martie, la Baza “Unirea” din Cluj-Napoca, va avea loc prima etapa zonala a competitiei care i-a lansat pe Gabi Torje sau Ianis Hagi. Cele mai bune echipe scolare din aceasta zona a tarii vor juca pentru titlul de campioana zonala si calificarea la Turneul Final din iunie. Duminica, la finala de la Cluj, vor asista Ioan Ovidiu Sabau si Ciprian Deac, care vor premia pustii campioni.

Turneul din acest an va avea 6 faze zonale destinate echipelor scolare. Campioana fiecarei regiuni se va califica la faza finala de la Academia Hagi (1-4 iunie), acolo unde celor 6 campioane din tara li se vor adauga 6 cluburi de fotbal: FC Steaua Bucuresti, Dinamo Bucuresti, CSU Craiova, Luceafarul Cluj-Napoca si Kinder Sangeorgiu de Mures.

Castigatoarea Turneului Final al Cupei Hagi Danone va reprezenta Romania la Danone Nations Cup, in New York. Intre 22 si 24 septembrie, 32 de mici nationale se vor lupta pentru trofeul suprem sub privirile lui Zinedine Zidane, ambasadorul global al competitiei.

• Programul meciurilor din prima etapa zonala a Cupei Hagi Danone (Baza “Unirea”, Cluj-Napoca):

Sambata:

- “16”-imi (ora 10:00)

- Optimi (ora 11:00)

Duminica:

- Sferturi (09:00)

- Semifinale (10:30)

- Finala (12:00)

