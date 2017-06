Ei sunt pustii care vor trai visul american la New York: Luceafarul Cluj a castigat Cupa Hagi, dupa 2-0 in finala cu Dinamo

Luceafarul Cluj a castigat Cupa Hagi, cea mai tare competitie organizata pentru copiii sub 12 ani.

Luceafarul Cluj a castigat Cupa Hagi, dupa ce a trecut in finala de Dinamo, scor 2-0, si va reprezenta Romania in toamna la turneul international, care va avea loc la New York.

A fost o zi plina de fotbal la Ovidiu. Incepand cu ora 10:00, Sport.ro a transmis cele doua semifinale de la Cupa Hagi.

Dinamo a trecut la limita de Academia Hagi, 1-0, iar Luceafarul Cluj a invins-o pe Craiova, scor 3-1.

Cupa Hagi este o competitie la nivel national, care incepe in luna martie, cu fazele zonale, si se incheie in fiecare an in jurul datei de 1 iunie, de "ziua copilului".

Anul acesta au fost 6 faze zonale, la Cluj, Pitesti, Timisoara, Baia Mare, Bucuresti si Craiova, la care s-a adaugat turneul final de la Constanta.