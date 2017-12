Un nou SOC de proportii in ciclism! Castigatorul Turului Frantei, DOPAT! Cum se apara ciclistul

Castigatorul din Turul Frantei si Turul Spaniei din acest an a fost depistat pozitiv!

Ciclistul britanic Chris Froome, depistat pozitiv cu ocazia Turului Spaniei 2017, cursa pe care a castigat-o in luna septembrie, a pus rezultatul controlului pe seama astmului de care sufera si tinut sa sublinieze ca trateaza "cu foarte mare seriozitate" pozitia sa de lider in sportul cu pedale.

Uniunea Ciclista Internationala (UCI) a anuntat miercuri ca in esantionul care i-a fost recoltat lui Froome pe 7 septembrie a fost depistata o concentratie ridicata de salbutamol, un bronhodilatator, contraexpertiza confirmand rezultatul primului test.

"Este bine cunoscut faptul ca sufar de astm si stiu exact care sunt regulile. Utilizez un inhalator pentru a tine sub control simptomele (intotdeauna in limitele permise) si sunt sigur ca voi fi testat in fiecare zi cand port tricoul de lider", a declarat Froome, citat de cotidianul The Guardian.



"Astmul meu s-a agravat in La Vuelta, asa ca am urmat sfatul medicului echipei, de a creste doza mea de salbutamol. Ca intotdeauna, am avut cea mai mare grija sa ma asigur ca nu am folosit mai mult decat doza admisa", a adaugat campionatul britanic.

"Tratez cu foarte mare seriozitate pozitia mea de lider in acest sport. UCI are absolut dreptul de a examina rezultatele testelor si, impreuna cu echipa, voi furniza orice informatie necesara", a mai precizat britanicul.

Cvadruplu castigator al Turului Frantei (2013, 2015, 2016, 2017), Chris Froome s-a impus anul acesta, in premiera, in Turul Spaniei, reusind astfel o "dubla" inedita in acelasi sezon, pe care au mai realizat-o doar doi rutieri inaintea sa, francezii Jacques Anquetil (1963) si Bernard Hinault (1978).