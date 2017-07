Finis cu scandal in Turul Frantei! Sagan l-a scos din Tur pe Cavendish! Demare a castigat etapa de la Vittel

Final incendiar in Turul Frantei: Cavendish a fost scos din Tur cu fractura de clavicula, dupa ce a fost proiectat in mantinela de Peter Sagan

O etapa plictisitoare, care s-a intins pe 200 de kilometri, nu anunta aproape nimic la final, decat un sprint masiv. Acalmia de pe parcurs, insa, s-a transformat intr-o cursa nebuna catre final, acolo unde ambitiile sprinterilor au dat nastere la doua cazaturi majore, una soldata cu abandonul unuia dintre sprinterii care au marcat ultimii 10 ani in Le Tour, Mark Cavendish (Team Dimension Data).

Dupa ce Guillaume van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert), unicul evadat al zilei, a fost prins de pluton, grupul masiv a continuat sa ruleze cu o viteza infernala, Movistar, Sky sau Astana urcand in prima faza in frunte, pentru a-si proteja liderii. Lupta pentru pozitionare in finalul de la Vittel a fost una cruciala, iar asta s-a vazut pe sosea. Cu 2 kilometri inainte de final, a avut loc prima cazatura serioasa, insa o parte din sprinteri au ramas in fata.

Doar ca finalul a fost si mai agresiv. Lupta s-a dat pe ultimii 350 de metri, cand in lupta pentru victorie ramasesera Cavendish, Peter Sagan (BORA-Hansgrohe), Alexander Kristoff (Katiusa), Nacer Bouhanni (Cofidis), Andre Greipel (Lotto-Soudal) si Arnaud Demare (FDJ). Cu trase dezordonate, Demare i-a taiat fata lui Bouhanni, in timp ce Sagan l-a proiectat pe Cavendish direct in mantinela la 60 km/h, provocandu-i britanicului o fractura de clavicula.



Pana la urma, Demare a castigat, aducand prima victorie la sprint a unui francez din 2006 incoace. Insa toti ochii au fost atintiti pe duelul Sagan-Cav. Sagan, cunoscut ca un rutier cu reputatie buna in pluton, a mers la autocarul Dimension Data pentru a-si cere scuze. Cav a parut ca le-a acceptat, a declarat ca nu are nicio problema cu Sagan. Insa slovacul a fost penalizat cu 30 de secunde si declasat pana pe locul 115, in timp ce Cavendish a abandonat Turul Frantei din acest an. Mai mult, neamtul Andre Greipel a spus ca “de acum inainte nu mai poate fi prieten cu Sagan”. Iar pana la final mai sunt cel putin 7 etape de sprint!