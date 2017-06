Zlatan, dat de gol de propria companie! Unde va juca dupa despartirea de Man United

Compania de echipament sportiv a lui Zlatan a postat un mesaj care indica viitoare destinatie a lui Ibrahimovic.

Cei de la A-Z Sportswear, compania lui Ibrahimovic, a postat pe Twitter o imagine care sugereaza ca Zlatan va ajunge in MLS! Liber de contract dupa despartirea de Man United, Ibra are oferte din SUA si China, dar se pare ca a ales deja.

In imaginea de pe Twitter este Zlatan Ibrahimovic alaturi de mesajul: "Welcome to Los Angeles" (Bine ai venit in Los Angeles). Desi exista si varianta sa fie vorba doar de lansarea brandului in SUA, cei de la The Sun scriu ca este vorba de fapt de un indiciu pentru urmatorul pas din cariera lui Ibrahimovic.

Chiar daca acest lucru se adevereste, ramane intrebarea: este vorba de Los Angeles Galaxy, sau noua echipa din oras, Los Angeles FC.